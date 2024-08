Premier League: Sancho-Deal endlich fix!

Jetzt ist es offiziell: Jadon Sancho spielt ab sofort nicht mehr Manchester United, sondern für den FC Chelsea! Sancho wird für ein Jahr an die Stamford Bridge verliehen, bevor nächsten Sommer eine verbindliche Kaufklausel aktiviert werden soll. Das bestätigten die Blues am Samstagabend.

Die Ablöse soll zwischen 20 und 25 Millionen Pfund betragen, der Preis ist variabel und hängt davon ab, welchen Platz die Blues in dieser Saison in der Premier League belegen. Zudem soll Chelsea einen beträchtlichen Teil des Gehalts von Sancho - bis zu 250.000 Pfund pro Woche - während seiner Leihzeit in London übernehmen. Eine Leihgebühr soll aber nicht anfallen.