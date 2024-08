Star-Spieler knallhart aussortiert! "Er wird hier keine Spielminuten bekommen"

Nachdem die Blues am Sonntag mit einer 0:2-Heimpleite gegen Meister Manchester City in die neue Premier-League-Saison starteten, zudem ordentlich auf dem Transfermarkt zuschlugen, geht es nun darum, den über 40 Mann starken Kader zu verschlanken.

Dabei hat Neu-Trainer Enzo Maresca keinerlei Hemmungen, auch vermeintliche Star-Spieler aufzufordern, sich einen neuen Klub zu suchen. Was sich bereits am Sonntag mit dem Fehlen von Raheem Sterling und Ben Chilwell im Chelsea-Kader andeutete, machte der italienische Coach am Mittwoch zu einem Fakt: Beide Profis haben keinen Platz mehr im XXL-Kader.