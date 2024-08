Fußball: England feiert zwei frühere Bayern-Stars

Justin Schroll 17.08.2024 • 09:53 Uhr Nach seinem Traumdebüt für Manchester United ist Joshua Zirkzee in der englischen Presse in aller Munde. Ein anderer ehemaliger Bayern-Star kommt ebenfalls gut weg.

87 Minuten lang gebührte Bernd Leno die Auszeichnung für den Man of the Match - ehe der eingewechselte Joshua Zirkzee für den Glanzpunkt sorgte und Manchester United im Auftaktspiel der Premier League zu einem 1:0-Erfolg gegen den FC Fulham schoss.

{ "placeholderType": "MREC" }

Reihenweise hatte der deutsche Torhüter in Diensten der Londoner die United-Angreifer zur Verzweiflung getrieben, doch in eben jener 87. Minute war Leno chancenlos, als Zirkzee eine halbhohe Flanke von Alejandro Garnacho mit dem linken Fuß ins lange Eck drückte. Was für ein Debüt für den früheren Bayern-Stürmer!

61 Minuten lang saß der Neuzugang vom FC Bologna – der in den Vorbereitungsspielen keine Minute für United gespielt hatte – auf der Bank, ehe er eine knappe halbe Stunde später zum Matchwinner avancierte und die United-Fans in Ekstase versetzte.

„Ich bin so dankbar und glücklich, dass ich das in meinem ersten Spiel erleben durfte“, erklärte der 23 Jahre alte Niederländer bei der BBC: „Es ist ein unglaubliches Gefühl. Es war unglaublich, es war wirklich ein Traum.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Englische Presse feiert Zirkzee

Ganz nebenbei bescherte Zirkzee seinem immer wieder in der Kritik stehenden Coach Erik ten Hag einen Auftakt nach Maß. „Für ihn ist das sehr erfreulich, denn Stürmer müssen Tore schießen“, betonte der 54 Jahre alte Trainer. „Das ist die erste Fähigkeit, die man zeigen muss, wenn man als Stürmer zu einem neuen Verein kommt.“

In der englischen Presselandschaft war Zirkzee nach dem gelungenen Saisonstart des englischen Rekordmeisters natürlich ebenfalls in aller Munde. „Zee Zee Top“ titelten der Daily Mirror und The Sun in Anlehnung an die legendäre amerikanische Rockband ZZ Top.

„Das Debüt, von dem er geträumt hat“, schrieb The Sun in seiner Einzelkritik über Zirkzee, der von 2017 bis 2022 bei den Bayern unter Vertrag gestanden war. „Hatte kaum eine Ballberührung, aber dann leitete er den Ball weiter und streckte seinen linken Fuß aus, um einzuschießen.“

Neben Zirkzee feierten zwei weitere frühere Bayern-Stars ihr Debüt für United: Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui, beide erst seit wenigen Tagen in Diensten des einstigen englischen Vorzeigeklubs, der nur allzu gerne wieder an alte Glanzzeiten anknüpfen würde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mazraoui stark - Kurzdebüt für de Ligt

Mazraoui durfte gleich in der Startelf ran und wurde nach 81 Minuten durch de Ligt ersetzt. Wie bei Zirkzee sah The Sun auch von Mazraoui einen gelungenen Auftritt: „Ein ziemlich beeindruckendes Debüt des Marokkaners. Er wirkt ballsicher und bietet sich auch in der Offensive an.“

So kenne er Mazraoui, bekräftigte ten Hag, der einst bei Ajax Amsterdam mit dem Außenverteidiger zusammengearbeitet hatte, bei Sky. „Er ist ein großartiger Verteidiger, er ist sehr ruhig am Ball. Er ist aber noch nicht in Topform, wenn er hundertprozentig fit ist, kann er noch viel mehr leisten.“

Da er nur gut zehn Minuten zum Einsatz kam, lässt sich das Debüt von de Ligt nicht wirklich bewerten, laut The Sun hinterließ der niederländische Innenverteidiger aber einen „soliden Eindruck“.