Brutaler Doppelschock für Manchester City!

Manchester City erlebt in der Anfangsphase des Topspiels gegen den FC Arsenal eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf einen frühen Treffer folgt der Doppelschock.

Manchester City erlebt in der Anfangsphase des Topspiels gegen den FC Arsenal eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Auf einen frühen Treffer folgt der Doppelschock.

Nach dem frühen Führungstreffer von Superstar Erling Haaland in der 9. Minute verletzte sich Erfolgsgarant Rodri und musste ausgewechselt werden. Der Spanier wurde auf dem Spielfeld am Knie behandelt, ehe er von Helfern gestützt und mit sorgenvoller Mine vom Platz ging.

Der Mittelfeldstar hatte bei einer Ecke verletzt. Als er dem Ball entgegen lief, ging er plötzlich zu Boden und fasste sich ans Knie. Eine Einwirkung oder gar ein Foul des mitlaufenden Gegenspielers war nicht zu erkennen. Rodri hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil er wegen der immer weiter steigenden Belastung der Fußball-Profis einen Streik als Option in den Raum gestellt hatte.

Rodri ist Guardiolas wohl wichtigster Spieler

Für Rodri kam Mateo Kovacic in der 21. Minute ins Spiel. Nur eine Minute der nächste Schock für City: Riccardo Calafiori glich mit einem Traumtor für Arsenal aus. An der Seitenlinie verlor Startrainer Guardiola kurz die Beherrschung und trat gegen seinen Sitz auf der Ersatzbank. In der 45. Minute kam es für sein Team dann noch schlimmer, Gabriel erhöhte auf 2:1 für die Gunners.