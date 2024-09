Harte Kritik an Rangnick: "Du verarschst mich doch"

Rangnick? „Du verarscht mich doch“

So sehr wie an jenem Tag habe er sich zuvor und danach nie aufgeregt, gab Jones zu. „Ich bin nie in der Kabine ausgerastet. Ich war nie emotional genug, um in der Umkleide die Beherrschung zu verlieren. Ich glaube, das war das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich ausgerastet bin. Es hat mich so aufgeregt, dass er mich vor dem Publikum unseres Erzrivalen Liverpool in Anfield, unseren Fans, meiner Familie und den anderen Spieler gedemütigt hatte.“