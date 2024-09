Horror-Statistiken! ManUnited-Schreck lässt Old Trafford erschaudern

In aller Regelmäßigkeit trifft der ägyptische Nationalstürmer mit Vorliebe und zur Freude der Liverpool-Fans gegen den Erzrivalen – auch am Sonntag, als der 32-Jährige beim 3:0-Erfolg im Old Trafford erfolgreich war.

Auch in seinem achten und womöglich letzten Jahr in Liverpool hat der Angreifer nichts an seiner Torgefahr eingebüßt, traf in allen drei bisherigen siegreichen Ligaspielen jeweils einmal: bei Ipswich Town, gegen Brentford und nun in Manchester.