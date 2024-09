Karriereende mit 30? Ex-BVB-Star überrascht

„Man kann nicht einfach ein Spiel nach dem anderen hinzufügen und davon ausgehen, dass alles so sein wird, wie es war. Man muss auch an die Spieler denken.“ Diese Sorgen äußert City-Verteidiger Manuel Akanji im Gespräch mit ESPN .

Der 29-Jährige, von 2018 bis 2022 für Borussia Dortmund am Ball, hat in den beiden vergangenen Saisons jeweils 48 Spiele bestritten. In dieser Saison dürften es durch die Champions-League -Reform noch einmal ein paar Partien mehr werden.

Den City-Star erwarten durchgängig Englische Wochen, dies beunruhigt ihn: „Es ist so hart. Man denkt nicht nur an diese Saison, sondern auch an die nächste Saison. Nehmen wir an, wir gewinnen die Meisterschaft oder den Pokal und ziehen dann ins Finale der Klub-Weltmeisterschaft ein. Der Community Shield findet drei Wochen später statt.“