Manchester City: Rodri-Ersatz aus der Serie A?

Nachdem sich die schlimmsten Befürchtungen für Manchester Citys Rodri am Freitag bestätigt haben , sucht der Premier-League-Klub nach einer Lösung, um den 28-Jahre alten Mittelfeldstrategen zu ersetzen. Bisher ist nicht klar, ob der Klub den Ausfall mit einer internen oder einer externen Lösung auffangen will.

Der Spanier hatte sich am vergangenen Wochenende gegen Arsenal am vorderen Kreuzband und Meniskus verletzt und fällt damit für den Rest der Saison aus. Teammanager Pep Guardiola hatte erklärt, in den kommenden Wochen über das weitere Vorgehen beraten zu wollen. Wie der Guardian berichtet, hat der englische Meister jedoch seine Fühler bereits in die Serie A ausgestreckt und prüft eine Verpflichtung von Turins Samuele Ricci im Januar.