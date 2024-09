Bitteres Geständnis von Ex-United-Star

Emotionale Worte von Phil Jones. Der ehemalige Innenverteidiger von Manchester United mied bereits als Spieler die Öffentlichkeit, ließ sich kaum in Restaurants blicken und hatte auch zu seinen Mannschaftskollegen kaum Kontakt.

Nun verriet Jones, der in diesem Jahr seine Karriere beendete, im Gespräch mit der Sun , dass ihn seine Verletzung am rechten Knie über 14 Jahre quälte. Diese beeinflusste demnach seine gesamte Karriere und brach regelmäßig aus. Zudem gestand der langjährige Premier-League -Verteidiger, dass er häufig nur unter dem Einfluss von Schmerzmitteln und Steroiden spielen konnte.

„Als Fußballer muss man diese Maske aufsetzen.“

Auch seelisch litt der 32-Jährige: „Ich hatte psychisch so viel Traumata durchgemacht.“

Bereits mit 18 Jahren erlitt Jones seinen ersten Meniskusriss. Diese Verletzung sollte eine lange Leidenszeit einleiten. Aufgrund der häufigen Verletzungspausen wurde der 27-malige englische Nationalspieler in der Öffentlichkeit regelmäßig beschimpft. Dieses Verspotten habe ihm arg zu schaffen gemacht: „Jeder, der dir sagt, dass es nicht so ist, lügt. Und als Fußballer muss man diese Maske aufsetzen.“

Jones begann, sich immer weiter aus Social Media auszuklinken und öffnete sich nur noch seiner Familie. Dieser Umstand wirkte sich auf seine Psyche aus: „Du bekommst eine Menge Geld, also darfst du keine Gefühle oder Emotionen haben“, verriet er und fügte hinzu „Die körperlichen Verletzungen haben mich zeitweise mental schwach gemacht.“

In die Öffentlichkeit traute sich kaum noch nach draußen, zu groß war die Angst beschimpft zu werden: „Ich fand es jahrelang wirklich schwer, in Restaurants zu gehen. Du legst den Kopf gesenkt, wenn du durch Menschenmengen gehst und so. Ich wollte nicht, dass die Leute mich sehen.“