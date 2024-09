Premier League: Chelseas Mega-Ausverkauf auf den letzten Drücker

Der FC Chelsea schreibt in diesem Transfersommer Schlagzeilen mit einer kaum nachvollziehbaren Transferpolitik. Besonders an den letzten Tagen des Transferfensters sieht sich der Klub deshalb mit einigen Herausforderungen konfrontiert.

Der große Ausverkauf vor der Deadline

Vor allem an den letzten Tagen des Transferfensters galt es für die Verantwortlichen also schnellstmöglich Deals einzutüten, um den Kader zu verkleinern. Von den insgesamt 23 Abgängen in diesem Sommer, wurde sieben Deals in den letzten zwei Tagen des Transferfensters abgeschlossen.