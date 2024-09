Das gab es noch nie! Historische Palmer-Show

Vier Treffer in 20 Minuten! Cole Palmer hat sich bei seinem Gala-Auftritt für den FC Chelsea in die Geschichtsbücher eingetragen und die Blues gegen Brighton & Hove Albion auf die Siegerstraße gebracht ( jetzt im LIVETICKER ).

Der dritte Treffer war der schönste - aus 20 Metern setzte Palmer einen Freistoß über die Mauer, perfekt in das rechte Kreuzeck. Auf den Anschlusstreffer der Seagulls regierte Palmer mit Treffer Nummer vier und stellte den alten Vorsprung wieder her.

Palmer stellt Premier-League-Rekord auf

Damit ist Palmer der erste Spieler in der Premier-League-Geschichte, der vier Tore in der ersten Halbzeit eines Spiels erzielen konnte. Eine absolute Gala Palmers, der nun eine weitere beeindruckende Statistik aufweist: Seit seinem Debüt in der Premier League im September 2023 steht er bei 43 Torbeteiligungen. Kein Spieler war in diesem Zeitraum auch nur ansatzweise so erfolgreich, weder Erling Haaland (34) noch Ollie Watkins (32).