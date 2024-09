Premier League: Sorgenkind schießt den FC Liverpool an die Spitze

Der FC Liverpool gewinnt mit 3:0 gegen den AFC Bournemouth und springt damit vorübergehend an die Tabellenspitze der Premier League. Ausgerechnet der zuletzt in die Kritik geratene Darwin Núnez sorgte für den dritten Treffer, der die Reds durch eine bessere Tordifferenz in der Tabelle an Manchester City vorbeiziehen lässt.