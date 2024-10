Mega-Vertrag! Bayern-Schreck klärt seine Zukunft

Premier-League-Klub Aston Villa hat am Montag die Vertragsverlängerung mit Stürmer Jhon Durán bekannt gegeben. Wie der Klub aus Birmingham auf seiner Vereinsseite mitteilte, hat Durán einen Mega-Vertrag bis 2030 erhalten.

Der Kolumbianer war im Januar 2023 von MLS-Klub Chicago Fire zu Aston Villa gewechselt, steuerte seitdem 14 Tore in 59 Pflichtspielen bei. Beim 1:0-Sieg des Klubs in der Champions League gegen den FC Bayern markierte Durán den entscheidenden Treffer des Tages.

Der Angreifer kommt in dieser Spielzeit auf sechs Tore. In der vergangenen Saison traf er in 37 Pflichtspielen achtmal für Aston Villa.