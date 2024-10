Herzprobleme! Früherer FC-Bayern-Star offenbar operiert

Manchester United muss offenbar zunächst auf Ex-Bayern-Profi Noussair Mazraoui verzichten. Der Marokkaner hat sich Berichten zufolge einem kleinen Eingriff am Herzen unterzogen.

Mazraoui hatte schon in München Herzprobleme

Bereits während seiner Zeit in München hatte der Marokkaner Probleme mit seinem Herzen. Nach einer Corona-Infektion bei der Weltmeisterschaft in Katar war bei ihm eine milde Entzündung des Herzbeutels festgestellt worden, wegen der er länger pausieren musste.

In diesem Sommer verließ Mazraoui München für eine Ablöse von 15 Millionen Euro in Richtung Manchester, wo er bei den Red Devils unter Trainer Erik ten Hag bis zuletzt als Stammspieler gesetzt war und bereits neun Spiele von Anfang an bestritt.