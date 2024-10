Premier League: Wilder Bericht! Holt United Xavi?

Erik ten Hag steht bei Manchester United nach einem erneut schwachen Saisonstart in der Kritik. In den englischen Medien bringt ein wilder Bericht nun einen möglichen Nachfolger ins Spiel, der den Niederländer auf spektakuläre Weise auf der Trainerbank ablösen könnte.

Erik ten Hag steht bei Manchester United nach einem erneut schwachen Saisonstart in der Kritik. In den englischen Medien bringt ein wilder Bericht nun einen möglichen Nachfolger ins Spiel, der den Niederländer auf spektakuläre Weise auf der Trainerbank ablösen könnte.

Kommt es bei Manchester United zu einem spektakulären Trainerwechsel? Wie die Daily Mail berichtet, sind Vermittler des Klubs in den vergangenen Monaten zweimal mit dem ehemaligen Barcelona-Trainer Xavi in Kontakt getreten.

Auch in der Europa League kam United nicht über zwei Unentschieden gegen Twente Enschede (1:1) und beim FC Porto (3:3) hinaus.

United-Delegation flog wohl nach Barcelona

So soll eine vierköpfige Delegation um CEO Omar Berrada am vergangenen Donnerstag nach Barcelona geflogen sein.

United verweigert Stellungnahme

Auch wenn der Klub laut der Daily Mail weiterhin behaupte keine Pläne bezüglich eines Trainerwechsels zu haben, soll United am Dienstag eine Stellungnahme abgelehnt haben, da man sich an den Spekulationen nicht beteiligen wolle.

Am Donnerstag trifft Manchester United in der Europa League, zunächst wohl weiterhin mit ten Hag an der Seitenlinie, auf Fenerbahce Istanbul (ab 21 Uhr im LIVETICKER).