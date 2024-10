Timo Werner? "Es ist nicht hoffnungslos"

Kein einziger Treffer ist Timo Werner in der aktuellen Saison für Tottenham Hotspur in der Premier League gelungen. Der vom Bundesligisten RB Leipzig ausgeliehene Stürmer sieht sich erneut mit Kritik konfrontiert .

„Es ist nicht hoffnungslos“

Von seinem Trainer Ange Postecoglou bekommt der Ex-Nationalspieler hingegen Rückendeckung. „Vor 14 Tagen wurden dieselben Fragen zu Brennan gestellt. So ist es in dieser Welt. Wir denken nur: ‚Er hat zwei Chancen vergeben, also ist es hoffnungslos.‘ Nein, es ist nicht hoffnungslos. Alle Fußballer auf diesem Niveau sind sehr, sehr gute Spieler“, verglich der Coach die Situation mit Brennan Johnson, der nach anhaltender Kritik seine Social-Media-Konten löschte und in der Folge in fünf Partien nacheinander traf.