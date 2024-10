VAR-Nervenkitzel! ManCity im Last-Minute-Glück

Mit der letzten Aktion des Spiels hat Verteidiger John Stones Manchester City den Sieg beschert. Bei Kellerkind Wolverhampton gewannen die Citizens durch Stones‘ Kopfballtor in der 95. Minute mit 2:1. Es war saisonübergreifend das 31. Ligaspiel in Folge, das City nicht verlor - ein neuer Vereinsrekord.

Manchester City mit unglaublichen 18 Eckbällen

Nach einem Eckball von Phil Foden - der 18. Ecke von City (!) - stieg Stones am höchsten und nickte den Ball an José Sa vorbei ins Netz. Es war bereits das zweite Saisontor des Verteidigers, und auch das zweite entscheidende in der Nachspielzeit. Schon beim 2:2 gegen Arsenal hatte der Engländer in der 8. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum Ausgleich gemacht.