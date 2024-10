Wird Füllkrugs großer Traum zum Albtraum?

SPORT1 26.10.2024 • 09:11 Uhr Niclas Füllkrug hat sich spät in seiner Profikarriere den Traum von der Premier League erfüllt. Doch sein Abenteuer in England könnte schneller als gedacht zu Ende gehen.

Die Zahlen sind, vorsichtig ausgedrückt, eher durchwachsen. Gerade einmal 63 Spielminuten hat Niclas Füllkrug bei seinen drei Kurzeinsätzen in der Premier League absolviert, auf sein erstes Tor muss er noch warten. Damit konnte der 31-Jährige, der im Sommer für die stolze Ablösesumme von 27 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu West Ham gewechselt war, die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllen.

Natürlich liegt das nicht in erster Linie an seinen Leistungen, sondern an seiner Gesundheit, die ihm seit Anfang September einen Strich durch die Rechnung macht. Füllkrug, der nach einer langen Saison nicht in Bestform nach London gekommen war, plagen Achillessehnenprobleme - doch genau die könnten ihm schon bald zum Verhängnis werden. Schließlich ist sein neuer Verein in der englischen Liga katastrophal gestartet und liegt nur auf Rang 15. Viel Platz für Geduld bleibt demnach nicht.

Erste Zweifel an Füllkrug?

Und viel Zeit für Julen Lopetegui auch nicht. Laut Talksport soll der Spanier gar schon das Vertrauen in den Offensivmann verloren haben. Das englische Sportradio berichtet, dass der Coach der Hammers intern einen fitten Ersatz für Füllkrug gefordert habe. Wie der kicker weiter meldete, soll der Spanier auch Zweifel haben, ob er in das von ihm angestrebte Kurzpassspiel passt. Der deutsche Nationalspieler könnte sich also bald in einer Situation wiederfinden, vor der er eigentlich geflohen war.

Zur Erinnerung: Füllkrugs Wechsel ins Ausland war nicht von langer Hand geplant - im Gegenteil. Als der BVB mit Serhou Guirassy einen neuen Torjäger verpflichtete, zeichnete sich ab, dass dem Routinier nur noch die Rolle des Backups bleiben würde. Da kam das Angebot aus London wie gerufen - denn Füllkrug ist ehrgeizig. „Ganz wichtig ist für mich, einen Klub zu haben, in dem ich eine zentrale Rolle spiele, bei dem ich wichtig bin. Bei dem auch der Spielstil ein Stück weit auf mich gerichtet ist“, sagte er bei seinem Transfer.

Doch nun könnte sich dieses Schicksal in England wiederholen. Sollte Füllkrug nicht bald wieder fit werden und eine wichtige Rolle beim neuen Arbeitgeber spielen, wollen Lopetegui und West Hams deutscher Fußballdirektor Tim Steidten „im Januar einen fitten Ersatz“ verpflichten, heißt es in englischen Medienberichten. Laut Sky denkt Füllkrug derzeit aber nicht an einen vorzeitigen Abschied, sondern will sich in der Premier League durchbeißen und seinen Traum in England leben.

Füllkrug hatte oft Startschwierigkeiten

Was Füllkrug und den Hammers Hoffnung machen kann? Die Tatsache, dass der gebürtige Hannoveraner nicht zum ersten Mal direkt einschlägt, sondern eine gewisse Anlaufzeit braucht, bis es endlich klappt. So wie 2019, als er zu Werder Bremen zurückkehrte. Damals riss er sich kurz nach Saisonbeginn das Kreuzband, fiel monatelang aus und konnte auch in seiner zweiten Spielzeit nicht das zeigen, was sich der Verein von ihm erhofft hatte.

Nur sechs Tore gelangen dem Stürmer, am Ende stiegen die Norddeutschen sogar aus der Bundesliga ab. In der 2. Liga entdeckte Füllkrug seine Liebe zum präzisen Abschluss aber wieder und führte die Bremer mit 18 Treffern zum direkten Wiederaufstieg. Ein Jahr später traf er erneut 18 Mal, sicherte sich die Torjägerkanone der Bundesliga und avancierte nebenbei zum Nationalspieler. Doch ein weiteres Beispiel für Füllkrugs häufige Startschwierigkeiten ließ nicht lange auf sich warten.

Im vergangenen Sommer verpflichtete Borussia Dortmund Füllkrug - doch die Kritik wurde schnell wieder laut, weil der 17,25 Millionen Euro teure Profi in seinen ersten drei Ligaspielen ohne Torerfolg blieb. Seine Antwort gab er auf dem Platz. Wie so oft fand er nach einem holprigen Start zu seiner Form und wurde zum besten Scorer des BVB. Am Ende standen zwölf Tore und acht Vorlagen in der Liga und drei weitere in der Champions League zu Buche. Bei West Ham wird man nun auf ähnliche Entwicklungen hoffen.

„Füllkrug ist prädestiniert für den englischen Fußball“

Auch Steidten, der Anfang Oktober im STAHLWERK Doppelpass erklärte, warum der Torjäger mit leichter Verspätung noch in der Premier League Fuß fassen könnte, hat seinen Optimismus behalten. „Niclas Füllkrug ist prädestiniert für den englischen Fußball, weil er ein physischer Spieler ist und auch so stark in der Box. Er musste sich alles immer hart erarbeiten, hat nie etwas geschenkt bekommen – und da sind wir wieder beim Thema Mentalität“, sagte er. „Dieser Hunger, diese Führungsqualität überträgt er auch auf andere, und deshalb haben wir ihn geholt.“

„Wenn Füllkrug in ein paar Wochen zu 100 Prozent wieder fit ist, wird er eine enorme Verstärkung sein, die West Ham helfen wird“, ergänzte SPORT1-Experte Stefan Effenberg daraufhin. Steffen Freund schränkte hingegen ein, dass Füllkrug selbst im fitten Zustand nur Ersatz für Michail Antonio wäre. Allerdings könne sich im Fußball immer alles „sehr schnell viel drehen, weil ja auch viel Geld im Spiel ist“, so der Europameister von 1996.