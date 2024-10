Wunschtrainer lässt Manchester United zappeln

SPORT1 30.10.2024 • 10:23 Uhr Rúben Amorim gilt als Kandidat für den Trainerjob bei Manchester United. Einen Deal gibt es noch nicht - sein Verein bestätigt allerdings das Interesse Uniteds

Nach dem überzeugenden 3:1-Sieg von Sporting Lissabon gegen Nacional Funchal im Liga-Pokal sprach am Dienstag Rúben Amorim Klartext. Er habe noch keinen Deal unterschrieben, konnte aber das Interesse von Manchester United bestätigen.

„Es gibt ein Interesse von Manchester United. Aber es muss meine Wahl sein. Solange nicht alles entschieden ist, werden wir keinen Lärm verursachen. Ich habe nichts zu sagen. Ich werde alles tun, was ich tun will, so wie ich es immer getan habe“, sagte Amorim.

Zahlt Manchester United Ausstiegsklausel von Amorim?

Wie ESPN berichtet, will United den 39 Jahre alten Portugiesen so schnell wie möglich verpflichten, am besten noch vor dem nächsten Premier-League-Spiel am Sonntag gegen Chelsea.

Der Deal rückte am Dienstag näher, als der portugiesische Klub die Finanzaufsichtsbehörde des Landes darüber informierte, dass United bereit sei, die Ausstiegsklausel von Amorim in Höhe von 10 Millionen Euro zu zahlen.

„Es gibt einen Verein, der interessiert ist, die Ausstiegsklausel zu zahlen. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert. Mein Fokus liegt morgen auf der Vorbereitung auf das Spiel am Freitag gegen Estreia Armadora. Aber jetzt halbe Dinge zu sagen, scheint nicht das Beste zu sein“, erklärte der Trainer von Sporting.