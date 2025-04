Großer Transfersommer in Liverpool?

„Ich liebe den Verein, das ist ziemlich offensichtlich“, sagte der 33-Jährige mit Blick auf seine Zukunft: „Ich denke, das sieht man an der Art und Weise, wie ich über den Verein spreche, an der Art und Weise, wie ich für den Verein arbeite, in Bezug auf das, was ich auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfelds tue, und das wird auch immer so bleiben.“