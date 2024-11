Gar nicht gewollt? Brisante Zirkzee-Gerüchte

Zusätzlich sei vor Zirkzees Wechsel zu United diskutiert worden, ob er wirklich die dringend benötigte Nummer neun sein könne. Ten Hag hatte wohl von Beginn an Zweifel daran, dass Zirkzees Spielstil in sein System passt. Auch die Tatsache, dass sich der Stürmer nach der Europameisterschaft in den Urlaub verabschiedete, anstatt am Trainingslager seines neuen Klubs in Los Angeles teilzunehmen, habe den Start erschwert.