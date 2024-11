Guardiola will auch bei Zwangsabstieg ManCity-Coach bleiben

Starcoach Pep Guardiola will seinen neuen Vertrag beim englischen Meister Manchester City auch im Falle eines Zwangsabstiegs erfüllen. Dies bekräftigte der Katalane am Freitag. Die Premier League verhandelt über Sanktionen gegen die Citizens wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen die Finanzregeln in 115 Fällen.