Fix! Guardiola klärt Zukunft

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es perfekt! Pep Guardiola bleibt Manchester City erhalten. Der katalanische Startrainer verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bei den Skyblues - und das um gleich zwei Jahre. Sein neues Arbeitspapier läuft also bis 2027.

Das ist insofern überraschend, als in den Medien bisher meist von einem Jahr Vertragslaufzeit plus Option auf einer weitere Spielzeit die Rede war. Damit wird der 53-Jährige über ein Jahrzehnt Teammanager der Citizens gewesen sein, wenn er seinen nun bis 2027 laufenden Vertrag erfüllt - 2016 hatte Guardiola sein Amt bei City angetreten.

Guardiola: „Manchester City bedeutet so viel für mich“

Später ruderte er jedoch zurück. Nun sagte er: „Manchester City bedeutet so viel für mich. Dies ist meine neunte Saison hier; wir haben so viele tolle Zeiten zusammen erlebt. Ich habe ein ganz besonderes Gefühl für diesen Fußballverein. Deshalb bin ich so glücklich, dass ich noch zwei weitere Spielzeiten hier bleiben kann.“