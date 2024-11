"Noch nie gesehen": Werner lässt Experten staunen

An Tottenhams Kantersieg in Manchester hat auch Timo Werner seinen Anteil. Der frühere Leipziger bereitet den Endstand mit einem unwiderstehlichen Sprint vor, den ein früherer England-Keeper staunen lässt.

Der Treffer, den der frühere Leipziger Brennan Johnson in der vierten Minute der Nachspielzeit passgenau vorlegte, markierte das Ende von Tottenhams spektakulären 4:0 Sieg bei Meister Manchester City .

Werner-Spurt beeindruckt Robinson

„Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so an Kyle Walker vorbeigelaufen ist, Timo Werner hat den Turbo eingeschaltet“, zeigte sich der frühere England-Keeper Paul Robinson in der BBC.