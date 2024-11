Premier League: DFB-Star überrascht mit Dreierpack

Kevin Schade macht in England wohl das bisher beste Spiel seiner Karriere. Gegen Leicester City überrascht der deutsche Nationalspieler mit einem Dreierpack und insgesamt vier Torbeteiligungen.

Was für ein Spiel von Kevin Schade! Dem deutschen Flügelspieler gelang beim 4:1-Sieg des FC Brentford gegen Leicester City ein Dreierpack (29./45.+8/59.). Zuvor hatte der ehemalige Freiburger bereits das 1:0 vorbereitet, kam damit also auf insgesamt vier Scorerpunkte in nur einer Partie.