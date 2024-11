Premier League: Legenden-Sohn sorgt für Furore

SPORT1 02.11.2024 • 13:05 Uhr Der Sohn von Emile Heskey sorgt in der Premier League 2 für Aufsehen. Nach seiner Einwechselung zur zweiten Halbzeit lässt er einen Hattrick folgen.

Diese Einwechslung hat sich gelohnt! Zur Halbzeit führte Manchester City in der Premier League 2, der Nachwuchs-Liga der höchsten englischen Spielklasse, durch Emilio Lawrence bereits mit 1:0 gegen Norwich.

Zur zweiten Halbzeit wurde Reigan Heskey, der Sohn von Stürmer-Legende Emile Heskey eingewechselt. Reigan erzielte in nicht einmal 20 Minuten einen lupenreinen Hattrick. Bereits zwei Minuten nach seiner Einwechslung erzielte er sein erstes Tor, indem er eine Flanke aus kurzer Distanz einköpfte.

Vorlage zum Endstand

Sein zweiter Treffer folgte kurz darauf in der 53. Minute. Der Hattrick war perfekt, als Reigans Schuss von Norwichs Torhüter nur noch ins Netz gelenkt werden konnte. Zum Abschluss bereitete der 16-Jährige auch noch den Treffer zum 5:0-Endstand von Will Dickson vor. Dank des Sieges, an dem auch der Deutsche Farid Alfa-Ruprecht mitwirkte, eroberte City die Tabellenführung.

„Ich bin ins Spiel gekommen und habe etwas bewirkt, was ich jedes Mal versuche, also war es eine gute Leistung“, sagte Reigan nach der Partie: „Jedes Team will an der Spitze stehen, man will jedes Spiel gewinnen, Woche für Woche.“

Es war die Krönung einer erfolgreichen Woche. Reigan hatte zuvor bereits im EFL-Cup mit einem herrlichen Schlenzer getroffen, bevor er und sein Bruder Jaden ManCity zum Sieg im Elfmeterschießen verhalfen.