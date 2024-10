Wie ein Hamburger Jung Manchester erobert

Bei der Pleite von Manchester City im League Cup sitzt in Farid Alfa-Ruprecht ein Ex-HSV-Spieler auf der Bank. Wer ist der junge Deutsche?

Am Mittwochabend kassierte Manchester City im League Cup eine 1:2-Niederlage bei Tottenham Hotspur. Für das Star-Ensemble von Trainer Pep Guardiola ein überraschend frühes Aus . Überraschend dürfte für den einen oder anderen auch der Blick auf die Ersatzbank gewesen sein. Dort fand sich nämlich ein ganz besonderer Name wieder: Farid Alfa-Ruprecht.

Bekannt dürfte dieser vor allem den Fans des Hamburger SV sein, bei dem der 18-jährige Deutsche vor seinem Wechsel auf die Insel unter Vertrag stand. Wer aber ist der Rechtsaußen, der bei den Citizens durchstarten will?

„Meine Mutter wusste nicht, was wir für das Training brauchen. Nach einem Anruf bei meiner Tante sind wir noch schnell in einen KiK-Shop gegangen, haben eine Jogginghose und ein T-Shirt gekauft. Von meinem Onkel habe ich dann noch gebrauchte Fußballschuhe bekommen“, erzählte der Teenager kürzlich im Interview mit transfermarkt.de .

Alfa-Ruprecht ist ein Hamburger Jung

„Ich bin mit der Bolzplatzmentalität aufgewachsen und habe sie verinnerlicht. Wenn man den größten Teil seiner Freizeit in einem Fußball-Käfig oder auf dem Bolzplatz verbringt, dann lernt man elementare Eigenschaften wie Durchsetzungsfähigkeit, Durchhaltevermögen und Mut“, verriet er über seinen Charakter.

„Ich durfte so viel lernen, konnte mich als Spieler weiterentwickeln und als Kind gab es für mich nichts Schöneres, als für den größten Verein aus Hamburg zu spielen“, so der 18-Jährige. Sein Vorbild damals: Filip Kostic.

ManCity statt Bayern oder Dortmund

Doch es gelang. Und wie! Borussia Dortmund und der FC Bayern zeigten Interesse, hatten aber keine reelle Chance auf eine Verpflichtung . „Da mein Vater in England lebt und ich zu ihm wollte, kam für mich nur ein englischer Verein in Frage“, erklärte er seinen im September 2022 vollzogenen Wechsel zu Manchester City.

Der Schritt zu den Citizens war dabei wie der in eine neue Welt. „Als ich das erste Mal den City-Trainingskomplex gesehen habe, war ich einfach nur beeindruckt und geflasht. Das war wie ein Wow-Effekt. Für mich ist ein großes Privileg und eine Ehre zugleich, für Manchester City spielen zu dürfen.“

Auszeichnung zum Spieler des Monats

Und dies tut der deutsche Junioren-Nationalspieler mit Erfolg. Anfang Oktober wurde er zum „Player of the Month“ in der Premier League 2 gewählt. Seine außergewöhnlichen Darbietungen im September hatten ihm die Auszeichnung eingebracht. Drei Spiele mit vier Toren und einer Vorlage, der Deutsche ist längst zum wichtigen Faktor geworden.