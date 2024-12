Amorim feiert spektakuläre Premiere in der Premier League

Ruben Amorim fährt seinen ersten Sieg als Teammanager von Manchester United in der Premier League ein. Der FC Chelsea befindet sich auf dem Vormarsch.

Ruben Amorim hat seinen ersten Sieg als Teammanager von Manchester United in der englischen Premier League gefeiert. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag im Old Trafford mit 4:0 (2:0) gegen den FC Everton durch, profitierte dabei aber auch von haarsträubenden Fehlern der Gäste.