Arsenal: Arteta erwartet Saka-Ausfall mindestens bis März

Der 23-Jährige hatte sich am Samstag vor Weihnachten beim 5:1 gegen Crystal Palace verletzt und war in der 24. Minute ausgewechselt worden. Der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Kai Havertz gehört mit fünf Treffern und zehn Vorlagen zu den offensiven Stützen der Gunners, die in der Tabelle der englischen Premier League aktuell hinter dem FC Liverpool auf Platz zwei liegen. Havertz erzielte am Freitag das Tor des Tages gegen Ipswich.