Doping-Schock um Chelsea-Star

Michailo Mudryk droht beim englischen Tabellenzweiten FC Chelsea Ärger wegen einer auffälligen Urin-Probe. Der Verein sei vom Fußball-Verband FA diesbezüglich kontaktiert worden, teilte Chelsea am Dienstag mit. Der ukrainische Nationalspieler Mudryk, Anfang 2023 für 70 Millionen Euro von Schachtar Donezk gekommen, beteuerte zeitgleich in einem Instagram-Post, „niemals wissentlich verbotene Substanzen“ verwendet zu haben.

Mudryk bei Chelsea unter den Erwartungen

Mudryk hat die Hoffnungen des Vereins bisher nicht erfüllt. In der laufenden Saison hat der Linksaußen in der Premier League nur sieben Kurzeinsätze absolviert, in denen er weder ein Tor selbst erzielte noch eines vorbereitete. In der Nations League traf er gegen den 1. FC Heidenheim, zuletzt fehlte er erkrankt.