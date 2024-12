Chelsea kein Titelkandidat? "Wir sind noch nicht so weit"

Enzo Maresca vom FC Chelsea will trotz Platz zwei in der Premier League nichts von einer Titelchance wissen. Platz zwei hinter Liverpool sei eher eine schöne Momentaufnahme. Seinen Ex-Klub City schreibt er noch nicht ab.

Teammanager Enzo Maresca vom englischen Fußball-Spitzenklub FC Chelsea will trotz Platz zwei in der Premier League nichts von einer Titelchance wissen. „Wir liegen über unseren Erwartungen, was die Art und Weise, wie wir spielen, und die Punkte, die wir haben, angeht. Dass wir noch nicht so weit sind, ist die Realität“, sagte der 44-Jährige vor dem West-London-Derby am Boxing Day (16.00 Uhr/Sky) gegen den FC Fulham.