Das Rätsel Salah - warum jetzt?

Maximilian Lotz 04.12.2024 • 16:45 Uhr Mohamed Salah ist im Topspiel gegen Manchester City einmal mehr der entscheidende Mann für den FC Liverpool. Doch zuletzt heizt der Offensivstar selbst mit öffentlichen Aussagen die Debatte um seine Zukunft an. Das gefällt nicht jedem.

Mohamed Salah schien ganz bei sich. Während die Spieler von Manchester City noch mit Schiedsrichter Chris Kavanagh über den Elfmeterpfiff diskutierten, konzentrierte sich der Offensivstar des FC Liverpool mit Ball-Jonglage auf die Ausführung des Strafstoßes.

Anders als beim 2:0-Sieg gegen Real Madrid in der Champions League, als Salah knapp vorbei zielte, verwandelte der 32-Jährige diesmal sicher zum 2:0-Endstand. Im ersten Durchgang hatte Salah mit einem millimetergenauen Querpass durch die City-Defensive Cody Gakpos Führungstor vorbereitet. Doch wie lange werden die Fans an der Anfield Road ihrem Egyptian King noch huldigen?

Zuletzt überlagerte die Debatte um seine Zukunft die Glanzleistungen Salahs - angeheizt von ihm selbst.

Noch kein Angebot für Salah? „Bin enttäuscht"

Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Und offenbar hat der Klub bislang noch keine konkreten Maßnahmen ergriffen, sein Arbeitspapier zu verlängern. „Wir haben fast Dezember und ich habe noch kein Angebot erhalten“, sagte Salah vergangene Woche nach dem 3:2-Sieg in Southampton.

Nach Lage der Dinge sei er eher weg, als weiter in Liverpool, meinte Salah. „Ich bin enttäuscht, aber wir werden sehen“, gab er zu. „Ich bin seit vielen Jahren in diesem Klub, es gibt keinen Verein wie diesen. Am Ende liegt es aber nicht in meiner Hand.“

Im Anschluss an den Erfolg gegen ManCity legte Salah mit kryptischen Aussagen nach. Stand jetzt sei dies sein letztes Spiel für Liverpool in Anfield gegen Manchester City gewesen, erklärte er bei Sky Sports, „also wollte ich es einfach genießen.“

Liverpool-Legende kritisiert Salah: „Egoistisch"

An einen plötzlichen Abschied im Winter denkt er offenbar nicht, schließlich sprach Salah auch noch über die Saisonziele: „Hoffentlich werden wir die Premier League gewinnen und wir werden sehen, was passiert.“

Bei bereits neun Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger FC Arsenal haben die Reds beste Chancen auf den Titel. Warum dann gerade jetzt diese Diskussionen?

Für Liverpool-Legende Jamie Carragher kommt die Salah-Debatte aber zur Unzeit. „Ich fordere nur, dass Salah nicht nach jedem Spiel über seine eigene Situation spricht. Van Dijk ist in der gleichen Situation und handhabt das brillant“, sagte Sky-Experte Carragher. „Der Verein ist immer wichtiger als der Einzelne.“

Schon nach den Äußerungen in Southampton hatte Carragher Salah kritisiert. „Wenn er weiterhin Kommentare abgibt oder sein Agent kryptische Tweets veröffentlicht, dann ist das egoistisch, dann denkt er an sich selbst und nicht an den Verein.“

Neue Gerüchte um PSG, Spekulationen um Saudi-Arabien

Das Rätselraten um seine Zukunft geht also zunächst weiter. Und dürfte angesichts seiner offenen Vertragssituation auch so schnell nicht aufhören. Am Montag berichtete die französische Sportzeitung L’Équipe bereits von einem angeblichen Interesse von Paris Saint-Germain.

In der jüngeren Vergangenheit hielten sich lange Gerüchte um einen angeblich schon beschlos zu Al-Ittihad. 200 Millionen Euro Ablö. Doch Salah blieb. Auch über diesen Sommer hinaus. Nun wäre er im nächsten Jahr ablösefrei.

Und angesichts seiner momentanen Topform für Liverpool eigentlich unverzichtbar. In der laufenden Saison glänzt Salah mit 13 Toren und elf Assists in 20 Pflichtspielen. Sein Tor am Sonntag war schon sein zwölftes gegen Manchester City, seit Pep Guardiola dort Trainer ist.

Keane: „Ziehe meinen Hut vor Salah"

„Die Leute reden über ihn, kritisieren ihn und sagen, dass er dies und das ist, dass er egoistisch ist oder was auch immer. Aber er zeigt sich“, schlug sich TV-Experte Roy Keane auf Salahs Seite. „Die echten Spitzenspieler schieben das beiseite und sagen: ‚Ich werde in den großen Spielen liefern.‘ Und deshalb ziehe ich meinen Hut vor ihm.“

Seit 2017 läuft Salah für die Reds auf. In den ersten 13 Premier-League-Spielen unter Arne Slot hat er seinen Wert noch mal unterstrichen. Im Vergleich zur Ära Jürgen Klopp hat sich Salah sogar noch gesteigert.

Aktuell hat Salah eine Trefferquote von 0,87, unter Klopp erzielte er 0,67 Tore pro Premier-League-Spiel. Das geht aus Daten von Sky Sports hervor. Auch in puncto Torbeteiligungen (1,42/Spiel unter Slot; 0,97/Spiel unter Klopp), Schussgenauigkeit aufs Tor (70 % vs. 59 %) und erfolgreiche Dribblings (53 % vs. 44 %) konnte Salah signifikant zulegen.

Dabei weiß er, seine Kräfte dosierter einzusetzen. Seine Zahlen bei Sprints und intensiven Läufen pro Partie sind in dieser Saison im Vergleich zu Klopp zurückgegangen.