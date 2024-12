Füllkrug feiert nächste Premiere - startet der Ex-Dortmunder jetzt durch?

Jubel bei Niclas Füllkrug. Am goldenen Tor der Partie gegen Southampton hat der deutsche Stürmer von West Ham einen entscheidenden Anteil. Ist der Ex-Dortmunder nach seinem Sommer-Wechsel endlich auch sportlich in England angekommen?

Das einzige Tor des Abends ging am Ende auf das Konto von Jarrod Bowen, der den Ball in der 59. Minute nach Füllkrugs Zuspiel mit dem Hinterkopf nur noch über die Linie drücken musste. Die Hammers sind nach einem katastrophalen Start in die Saison inzwischen im vierten aufeinanderfolgenden Spiel ohne Niederlage und belegen den 14. Platz der Premier League.