Große Guardiola-Ankündigung!

„Ich werde nach City nicht in ein anderes Land gehen und das Gleiche machen wie jetzt. Dafür hätte ich nicht die Energie“, betonte der 53-Jährige. Stattdessen erwägt Guardiola, vielleicht eine Nationalmannschaft zu übernehmen, was er als „etwas anderes“ bezeichnete.

Guardiola will „Zeit zum Nachdenken“

Er erklärte, er wolle nach seiner Trainerkarriere Zeit zum Nachdenken haben und sich persönlichen Projekten widmen. „Ich sollte aufhören, so wie Köche, die in andere Länder gehen, um zu reflektieren, was gut gelaufen ist und was man besser machen könnte“, sagte er.