Transfers? Guardiola wird deutlich bei ManCity

Nach wettbewerbsübergreifend nur einem Sieg in den vergangenen 13 Spielen und dem Unentschieden auch am Boxing Day fordert ManCitys Coach Pep Guardiola Veränderungen.

Pep Guardiola will im Winter neue Spieler holen, um mit dem strauchelnden englischen Fußballmeister Manchester City wieder auf Kurs zu kommen - doch einfach wird seiner Meinung nach die Suche nach geeigneten Profis nicht. „Wir müssen Spieler verpflichten. Auf jeden Fall“, sagte der Starcoach nach dem 1:1 gegen den FC Everton: „Wir haben vor allem hinten und in der Mitte Probleme. Ich denke, wir müssen, aber ich weiß nicht, ob das passieren wird. Das Transferfenster im Winter ist nicht einfach“, erklärte Guardiola am Boxing Day.