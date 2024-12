City-Krise immer schlimmer! Haaland versagen die Nerven

City erwischte einen traumhaften Start. Nachdem Josko Gvardiol in der 4. Minute noch am Pfosten gescheitert war, sorgte Bernardo Silva wenig später für die frühe Führung. Doch die Toffees gaben sich nicht auf und schlugen in Form von Iliman Ndiaye zurück, der per sehenswertem Dropkick den Ausgleich erzielte (36.). Ex-Dortmund-Verteidiger Manuel Akanji hatte den Treffer durch ein Luftloch begünstigt.