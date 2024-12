Haaland beendet Flaute! Manchester City zittert sich zur Erlösung

Manchester City atmet nach einer Zitterpartie auf. Pep Guardiola feierte in seinem 500. Spiel als City-Trainer einen enorm wichtigen 2:0 (1:0)-Sieg bei Abstiegskandidat Leicester City. Nach zuvor nur einem Sieg in den vergangenen 13 Spielen stoppten die Citizens mit dem ersten Auswärtssieg seit Mitte Oktober den freien Fall in der Premier League.