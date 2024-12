Premier League: Historische Salah-Gala! Liverpool-Star verdrängt Beckham

Mohamed Salah ist im Spiel bei West Ham United einmal mehr der überragende Akteur in den Reihen des FC Liverpool. In einem „ewigen“ Ranking steht er nun vor David Beckham.

Mohamed Salah gelingt derzeit fast alles. Auch beim 5:0 (3:0)-Sieg seines FC Liverpool bei West Ham United war Salah insbesondere im ersten Durchgang der herausragende Spieler auf dem Platz. Zudem schrieb der 32-Jährige gleich in mehrfacher Hinsicht Geschichte.

Salah schiebt Vertragsdebatte beiseite

Auch die anhaltenden Diskussionen um seinen auslaufenden Vertrag schob Salah beiseite. „Wir sind noch weit davon entfernt“, meinte Salah in Bezug auf eine mögliche Einigung auf eine Vertragsverlängerung. „Ich möchte nichts in den Medien platzieren und die Leute sagen dann etwas, aber es hat sich wirklich nichts getan.“ Er sei voll und ganz auf die Mannschaft fokussiert.

Seinen Wert hat Salah dabei einmal mehr unter Beweis gestellt: Bereits zum achten Mal in der laufenden Saison gelangen ihm mindestens ein Tor und ein Assist in einer Premier-League-Partie. Damit sorgte er für einen Saisonrekord, denn das gelang in der Ligahistorie noch keinem Spieler.