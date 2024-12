Klatsche für Manchester United! Ex-Bayern-Star patzt entscheidend

Manchester United kassiert nach dem Derbysieg bei City einen herben Rückschlag. An der Heimniederlage gegen Bournemouth ist ein ehemaliger Bayern-Star entscheidend beteiligt.

Manchester United kassiert nach dem Derbysieg bei City einen herben Rückschlag. An der Heimniederlage gegen Bournemouth ist ein ehemaliger Bayern-Star entscheidend beteiligt.

Buhrufe im Old Trafford

Im ersten Durchgang waren die Gäste durch Dean Huijsen (29.) in Führung gegangen, der sich bei seinem Kopfball nach Freistoßflanke gegen den früheren Bayern-Angreifer Joshua Zirkzee durchsetzte.

United kommt damit auch unter dem neuen Trainer Ruben Amorim nicht in Fahrt. Nach dem 2:1-Sieg im Stadtderby bei ManCity erfolgte nun der nächste herbe Dämpfer - die Fans im Old Trafford quittierten die ihres Teams mit Buhrufen. In der Tabelle rutschten die Red Devils auf Rang 13 ab.