"Noch nie erlebt": Gündogan sendet emotionale Botschaft an ManCity-Fans

SPORT1 30.12.2024 • 20:44 Uhr Bei Manchester City läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Ilkay Gündogan sendet eine emotionale Botschaft an die Anhänger des englischen Meisters.

Nach zuletzt sportlich schwierigen Monaten mit Manchester City hat sich Ilkay Gündogan zum Jahresende mit emotionalen Worten an die Fans des amtierenden englischen Meisters gewandt.

„Ich wollte euch für eure Unterstützung in diesem Jahr danken. Ich weiß, dass es in letzter Zeit eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit war - etwas, das wir bei ManCity gemeinsam noch nie erlebt haben“, erklärte der 34-Jährige in einem X-Beitrag: „Deshalb weiß ich eure Unterstützung in den letzten Wochen umso mehr zu schätzen.“

City hatte in sechs der vergangenen sieben Premier-League-Spielzeiten die Meisterschaft gewonnen, doch vor dem 2:0-Sieg bei Leicester City war dem Team von Trainer Pep Guardiola nur ein Sieg aus 13 Spielen gelungen. Der aktuelle Rückstand auf Tabellenführer Liverpool beträgt 14 Punkte.

City-Krise: „Müssen unser Selbstvertrauen zurückgewinnen“

Gündogan blickt dennoch optimistisch auf das neue Jahr: „Ich bin zuversichtlich, dass die nächsten Wochen und Monate in 2025 nur besser werden können und werden. Wir müssen unser Selbstvertrauen zurückgewinnen, das wir für so viele Jahre hatten.“

Der Mittelfeldspieler betonte zudem, wie sehr er sich mit seiner Familie in Manchester wohlfühle. Er sei „dankbar für alles, was mir diese Stadt und dieser Verein in meinem Leben gegeben haben“.

In der laufenden Spielzeit kommt Gündogan bislang auf 24 Pflichtspieleinsätze für die Citizens, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuern konnte. „Ich weiß auch, dass ich es besser machen kann, und ich werde 2025 zusammen mit unserem Trainer, meinen Mitspielern und dem ganzen Verein alles geben, um wieder mehr positive Ergebnisse zu erzielen“, kündigte er an.