Premier League: Guardiola nach ManCity-Pleite verspottet - "Du wirst morgen entlassen"

Guardiola wurde am Sonntagabend regelrecht verspottet. Es lief die 88. Minute, als es „You are getting sacked in the morning" (Übersetzt: „Du wirst morgen früh entlassen") durch das Anfield-Stadion hallte. Sechs ManCity-Niederlagen aus den vergangenen sieben Pflichtspielen - gefundenes Fressen für die Fans des großen Ligarivalen.