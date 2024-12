Premier League: Salah-Rekord bei 9-Tore-Spektakel

SPORT1 22.12.2024 • 19:35 Uhr Der FC Liverpool beendet seine kleine Durststrecke und festigt mit einem eindrucksvollen Sieg Platz eins in der englischen Premier League.

Der FC Liverpool hat seine kleine Durststrecke beendet und mit einem eindrucksvollen Sieg Platz eins in der englischen Premier League gefestigt. Die Reds gewannen am Sonntag bei Tottenham Hotspur 6:3 (3:1) und bauten den Vorsprung auf Verfolger FC Chelsea auf fünf Punkte aus. Chelsea war zuvor nicht über ein 0:0 beim FC Everton hinausgekommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Liverpool, das zuvor zweimal in der Serie unentschieden gespielt hatte, drehte in einem wilden Spiel bei den Spurs mächtig auf. Luis Diaz (23.), Alexis Mac Allister (36.), Dominik Szoboszlai (45.+1) sowie Mo Salah per Doppelpack (54./61.) schossen bei einem Gegentreffer von James Maddison (41.) eine 5:1-Führung heraus.

Tottenham kam durch Dejan Kulusevski (72.) und nach der Einwechselung von Timo Werner durch den Treffer von Dominic Solanke (83.) noch einmal auf 3:5 heran, Diaz (85.) machte dann mit seinem zweiten Treffer aber den Sack zu.

Salah schreibt Geschichte

Man of the Match war ohne Frage Mo Salah, der neben seinen beiden Toren auch zwei Assists sammelte. Der Ägypter legte das 3:1 durch Szoboszlai (45.+1) und das 6:3 durch Luis Diaz (85.) sehenswert auf und stellte somit eine neue Bestmarke auf: Salah ist nun der erste Spieler in der Geschichte der Premier League, der vor Weihnachten sowohl in Toren (15) als auch Assists (10) zweistellig ist.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich wusste nichts davon vor dem Spiel, um ehrlich zu sein. Natürlich bin ich glücklich darüber, aber der Sieg der Mannschaft ist wichtiger“, gab Salah nach dem Spiel bei Sky UK zu.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Mit seinen beiden Toren kletterte der Offensiv-Star auch in der Ewigen Torschützenliste der Reds: Mit 229 Toren in 373 Pflichtspielen ist Salah nun der viert erfolgreichste Torjäger in Liverpools Vereinsgeschichte. Gordon Hodgson (241), Roger Hunt (285) und Ian Rush (346) liegen noch vor dem Ägypter. „Das ist großartig, so etwas zu erreichen. Gerade in einem so großen Klub wie Liverpool“, so Salah.

Manchester United blamiert sich

Manchester United erlitt derweil den nächsten Rückschlag. Der Rekordmeister kassierte am Sonntag beim 0:3 (0:1) im Old Trafford gegen das Überraschungsteam AFC Bournemouth nach einem fehleranfälligen Auftritt eine blamable Heimpleite. Nach dem Abpfiff setzte es laute Buhrufen für die Mannschaft von Teammanager Ruben Amorim.

Dean Huijsen (29.), Justin Kluivert (61., Foulelfmeter) und Antoine Semenyo (63.) trafen für die Gäste von der Südküste, die sich mit dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen auf den fünften Platz fünf vorschoben. Bereits in der letzten Saison hatten die Cherries mit 3:0 im Theater der Träume triumphiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Euphorie nach dem Sieg im Stadtderby bei City ist im roten Teil Manchesters dagegen verflogen. Schon unter Woche war United im Ligapokal bei Tottenham Hotspur gescheitert, nach der bereits siebten Ligapleite machten die Fans ihren Unmut breit, viele verließen bereits weit vor dem Abpfiff das Stadion. Die Red Devils liegen nach 17 Spielen nur auf Rang 13.

-----