Schockierende Details zu Unfall von Füllkrug-Kollege

Wie der englische Telegraph berichtet, liege Antonio mit einem gebrochenen Bein weiterhin in einem Krankenhaus in London. Er sei in einem „kritischen Zustand“, aber wohl „bei Bewusstsein und kommuniziert“, wie die Sun erklärte. „Im Klub machen sich alle große Sorgen“, hieß es weiter.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag, schnell waren die ersten Rettungskräfte vor Ort in Essex. Wie ein Augenzeuge berichtete, mussten Feuerwehrleute Teile des Ferrari wegschneiden, um den jamaikanischen Nationalspieler aus seinem Auto zu befreien.

Nicht der erste schwere Verkehrsunfall für Antonio

Der in London geborene jamaikanische Nationalspieler kam 2015 zu West Ham und hat in 323 Spielen 83 Tore für den Verein erzielt. Davon erzielte er 68 Treffer in der Premier League und ist damit der erfolgreichste Torschütze in der Klubhistorie der Hammers.