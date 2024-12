Verkehrsunfall! West Ham gibt Update zu Füllkrug-Kollege

Michail Antonio von West Ham United ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sein Klub meldet sich mit positiven Nachrichten zum Füllkrug-Kollegen.

Leichte Entwarnung nach großer Sorge um Michail Antonio! Der Stürmer von Premier-League-Klub West Ham United ist am Samstag in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen - wie sein Klub am Abend aber mitteilte, ist er aber „in einem stabilen Zustand".