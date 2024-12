United-Coach schaltet in den Überlebensmodus

Nach der 0:2-Niederlage von Manchester United am Boxing Day gegen die Wolverhampton Wanderers hat der neue Coach Ruben Amorim deutliche Worte gefunden. Amorim betonte, dass die Red Devils nach der vierten Niederlage in fünf Premier-League -Spielen in den Überlebensmodus wechseln müsse.

Erschreckende Bilanz

Die Qualifikation für den Europapokal für die nächste Saison rückt bereits in weite Ferne. Das sieht auch Amorim so. Auf die Frage, ob United an Europa denken könne, antwortete er klar mit „nein, nein, nein, nein. Wir müssen in unserem Verein sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spielfelds an vielen Dingen arbeiten.“