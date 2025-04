Premier League: Emotionale Botschaft! England-Legende geht

Emotionales Statement von Jamie Vardy: Der Angreifer wendet sich in einer Videobotschaft an die Fans von Leicester City und verkündet seinen Abschied.

„Ich bin am Boden zerstört, dass dieser Tag gekommen ist, aber ich wusste, dass er irgendwann kommen würde“, sagte der Profi, dessen Vertrag ausläuft: „Es waren 13 unglaubliche Jahre in diesem Klub, mit vielen Erfolgen, einigen Tiefen, aber vor allem Höhen. Es ist nun an der Zeit, aufzuhören. Ich bin am Boden zerstört, aber ich denke, der Zeitpunkt ist richtig.“