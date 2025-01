Brajan Gruda bei Brighton: Der fast vergessene Rekordmann

Er war die Entdeckung der vergangenen Saison und wechselte für eine Rekordsumme nach England: Doch in Brighton zündet Dribbelkünstler Brajan Gruda noch nicht so richtig.

Das Bemühen ist dem 1,78 Meter großen Offensivspieler bei Brighton & Hove Albion nicht abzusprechen. Das sah zuletzt auch die Regionalzeitung The Argus so. „Seine Absichten waren sicherlich positiv, während andere eher zögerlich waren. Das muss man ihm hoch anrechnen, aber es sprang wenig dabei heraus und er verlor den Ball zu oft“, urteilte das Blatt nach dem 1:1 Brightons gegen Arsenal und bewertete Grudas Leistung mit einer unterdurchschnittlichen 5 (Bestnote: 10).

Gerade die vielen Ballverluste sind mit Blick auf Grudas Kernkompetenz ein nicht unerhebliches Manko. Für den FSV Mainz 05 verzeichnete er in der vergangenen Saison eine 98-prozentige Erfolgsquote bei seinen Dribblings.

Mit vier Toren und drei Assist war der quirlige Offensivspieler gerade in der Schlussphase der Saison ein wichtiger Faktor für die Mainzer im Abstiegskampf.

Müller als Edelfan: „Gruda is a Baller“

Bayerns „Raumdeuter“ Thomas Müller kennt sich mit außergewöhnlichen Fähigkeiten am Ball bestens aus und outete sich bereits im Herbst 2023 als Fan. „Gruda is a Baller“, lobte Müller damals den jungen Mainzer. Zuvor hatte sich der Bayern-Star das Trikot des Deutsch-Albaners gesichert.

Als Belohnung für seine Entwicklung durfte sich Gruda im Sommer über seine erstmalige Berufung in den Kreis der Nationalmannschaft freuen. Bundestrainer Julian Nagelsmann lud ihn ins DFB-Trainingslager im Rahmen der EM-Vorbereitung ein. Ein Länderspieleinsatz sprang dabei allerdings nicht heraus, verletzungsbedingt musste Gruda vorzeitig abreisen.

Brighton zahlt Rekordsumme für Gruda

Doch der Start verlief holprig. Durch die Verletzung aus dem DFB-Trainingslager verpasste Gruda die Vorbereitung bei seinem neuen Klub. Sein Premier-League-Debüt feierte er am 6. Oktober 2024 mit einem Kurzeinsatz beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur.

„Es war nicht so einfach, denn gerade wenn du verletzt bist, hast du alle möglichen Dinge im Kopf und denkst zu viel nach“, sagte Gruda seinerzeit der BBC .

Seither folgten weitere Auftritte als Joker. Zuletzt stand Gruda immerhin viermal in Folge in der Startelf, beim 1:1 gegen Arsenal wurde er nach einer insgesamt blassen Vorstellung allerdings schon zur Pause ausgewechselt. Zehn Einsätze in der Liga und einen im League Cup verzeichnete Gruda bislang, eine Torbeteiligung gelang ihm noch nicht.