Premier League: Bizarrer Elfmeter gegen Arsenal verstört Trainer und Experten

Der FC Arsenal lässt in der Premier League Punkte liegen, weil Brighton einen erstaunlichen Elfmeter zugesprochen bekommt. Nicht nur Trainer Arteta ist entgeistert.

Der FC Arsenal lässt in der Premier League Punkte liegen, weil Brighton einen erstaunlichen Elfmeter zugesprochen bekommt. Nicht nur Trainer Arteta ist entgeistert.

Der FC Arsenal hat gegen Brighton & Hove Albion nur einen Punkt geholt - was auch an einer kontroversen Schiedsrichter-Entscheidung lag.

Birghton wurde beim 1:1 vom Samstagabend ein Elfmeter zugesprochen, der so manchen Protagonisten und Experten fassungslos zurückließ.

„Sowas habe ich noch nie gesehen“

Der Ball war in der Luft, beide Spieler setzten zu einem Kopfball an. Pedro erreichte die Kugel zuerst, doch auch Saliba spielte den Ball, ehe er seinen Gegenspieler mit der Stirn an der Schläfe erwischte.