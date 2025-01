12 Jahre später! Trainer-Urgestein ist zurück!

Der Schotte, der Everton zwischen 2002 und 2013 erfolgreich betreute, tritt die Nachfolge von Sean Dyche an.

David Moyes kehrt als Teammanager zum kriselnden Premier-League-Klub FC Everton zurück. Der Schotte, der Everton zwischen 2002 und 2013 erfolgreich betreute, tritt die Nachfolge des am Donnerstag entlassenen Sean Dyche an.

Das gab der Klub aus Liverpool am Samstagmorgen bekannt. Zur Laufzeit des Vertrages machte der Tabellen-16. der englischen Liga keine Angabe.

Moyes sei einer „der erfahrensten und erfolgreichsten Manager“, hieß es in einem Statement des Vereins. Seit seinem Abschied von West Ham United am Ende der vergangenen Saison war der 61-Jährige ohne Trainerjob, die Londoner hatte er 2023 zum Titel in der Conference League geführt.