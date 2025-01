Havertz und Arsenal siegen - Liverpool bleibt souverän

Vier Tage nach dem siebten Sieg im siebten Champions-League-Spiel mit 3:0 gegen Dinamo Zagreb erwischte Liverpool einen Start nach Maß: Der Ex-Leipziger Dominik Szoboszlai brachte die Gastgeber an der Anfield Road früh in Führung (11.). Mohamed Salah mit seinem 19. Saisontor (35.) und Cody Gakpo (44.) legten nach und entschieden das Spiel schon vor der Pause. Gakpo erhöhte im zweiten Durchgang (66.), Jacob Greaves traf noch für die Gäste (90.).

Arsenal, zwar überlegen, aber vor dem Tor lange nicht präzise genug, musste in der zweiten Halbzeit zunächst in Unterzahl spielen. Myles Lewis-Skelly erhielt nach einem Foul an Matt Doherty am gegnerischen Strafraum, das eher taktisch motiviert war, die Rote Karte (43.) - eine sehr umstrittene Entscheidung. Eine Gelb-Rote Karte gegen Joao Gomez wegen wiederholten Foulspiels (70.) sorgte wieder für numerischen Gleichstand auf dem Platz, und Riccardo Calafiori traf kurz danach doch noch zum Gunners-Sieg (74.).